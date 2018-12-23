(Görüntülü) Uludağ'da hem kayak, hem mangal

Muammer İRTEM/BURSA, () - ULUDAĞ'da kayak sezonun açılmasıyla birlikte Oteller Bölgesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Ziyaretçilerin bazıları pistlere akın ederken, bazıları da kar üstünde mangal yapmanın keyfini çıkardı. Türkiye'nin önde gelen kış ve doğa sporları merkezlerinden Uludağ'da haftasonu yoğunluk yaşandı. Günübirlikçi tatilciler kayak pistlerine akın etti. Kayak meraklıları pistleri doldururken, bazıları ise zirvede mangal keyfi yaptı. Kütahya’dan günübirlik Uludağ’a gelen bir grup, Oteller Bölgesi’nde mangal yapmanın tadını çıkardı. Uludağ’ın havasını solumak için Ahmet Doğru (21), "Eğlenmek ve kayak yapmak için geldik. Gelmişken mangal yapmadan dönemezdik. Büyük keyif aldık" dedi. Uludağ’a her geldiklerinde mangal yaptıklarını söyleyen Ahmet Kormkaz (25) da "Teleferiğe bindim. Kayak öğrenmeye çalıştım. Sonra kar üstünde mangal yaptık. Bizim için güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.