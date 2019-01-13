(Görüntülü) Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı (2)

GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ



Uludağ’da kar kalınlığı 1,71 metreye ulaşırken, Oteller Bölgesi’ni etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yoğun kar yağışı ve sisli havaya rağmen yerli yabancı turistler pistlere akın etti.



Kayak yapmak için İzmir’den geldiğini söyleyen Açelya Gürel, “Uludağ bugün çok yoğun. Aşırı bir kalabalık var. Bugün hava sisli. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Uludağ’a ilk defa geldim. Keyifli bir yer” dedi.



Olumsuz hava koşullarına rağmen pistlerin dolu olduğunu belirten Fehiçe Sağanak ise, “Kar ve sis etkisini göstermiş durumda. O yüzden biraz zorluk yaşıyoruz. Kayak yapıyoruz. Eğlenceler de başladı. Uludağ gerçekten müthiş bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.



Yaklaşan sömestir tatiliyle birlikte bölgede yoğun bir hareketliliğin olduğunu dile getiren otel yöneticisi Erçin Yalçın, “Uludağ’da yoğun sis var. Eksi 17 dereceye yakın bir soğuk var ama pistler tıklım tıklım. Günübirlikçiler de geldi. Otellerde de şu an yüzde 100 doluluk var. Bu doluluk 14 Şubat’a kadar sürecek” diye konuştu.