(Görüntülü) ULUDAĞ'DA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ ALTINDA KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

(Görüntülü) ULUDAĞ'DA ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ ALTINDA KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

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