(Görüntülü) ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN (KANAL İSTANBUL) BU SENE İHALEYE ÇIKACAĞIZ

(Görüntülü) ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN (KANAL İSTANBUL) BU SENE İHALEYE ÇIKACAĞIZ

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