(Görüntülü) Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize -Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

(Görüntülü) Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize -Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

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