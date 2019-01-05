(Görüntülü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (görüntünün tamamı)

(Görüntülü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (görüntünün tamamı)

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