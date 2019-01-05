Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
(Görüntülü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI ASAYİŞ ŞUBEDE
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü...
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul
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