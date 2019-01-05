(Görüntülü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI ASAYİŞ ŞUBEDE

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü...

(Görüntülü) UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI ASAYİŞ ŞUBEDE

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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