(Görüntülü) Ukrayna'da öldürülen TIR şoförü Bolu'da toprağa verildi

Ukrayna'da, 23 yaşında Ukraynalı bir kadın tarafından öldürüldüğü iddia edilen evli ve 3 çocuk babası TIR şoförü Fahrettin Altundağ (47), memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi. Öldürülen TIR şoförünün yeğeni Üstün Altundağ (35), Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok, soymuşlar dedi.

Olay, geçen Cuma günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Ukrayna'nın Vinnitsa Dunaivtsi'de meydana geldi. Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde 25 yıldır TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ, Dunaivtsi'de bir TIR parkında uyumak için mola verdi. Fahrettin Altundağ, burada saldırıya uğrayıp 22 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ukrayna polisi, olayın ardından 23 yaşında bir kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, memleketi olan Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirildi. Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan köyünde bulunan köy camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Fahrettin Altundağ'ın kendisi gibi TIR şoförlüğü yapan ağabeyi Üstün Altundağ'ın da 2 ay önce Ukrayna'da gasp edildiği öğrenildi.

Fahrettin Altundağ'ın yeğeni Üstün Altundağ, Amcam nakliyeci. Yurtdışında çalışıyor. Ukrayna'da gece geç saatlerde giderken dinlenmek için parkta mola veriyor. Saat gece 04.00'e yakın uyanıyor. Otopsi raporlarına göre arabadan aşağı iniyor. Kafasının arka tarafında yarık meydana gelmiş. Kalbinde 3 bıçak izi var. Kol tarafından atardamarda patlama var. Daha sonra bekçi kulübesine gitmeye çalışırken vefat etmiş. Gece yarısı saat 04.00-04.30 arası olmuş. Oradaki kulübede bekçi yok. Sabah 08.30-09.00 arası bekçi değişimi esnasında diğer bekçi görüyor dedi.

TEK BİR KADININ YAPABİLECEĞİ İŞ DEĞİL

Üstün Altundağ, Ukrayna'da 23 yaşında bir kadının gözaltına alındığını duyduklarını belirterek, Bir kadının öldürdüğüne yönelik gözaltı var. Ama o kadın da otururken yakalanmış. Ukraynalılar bir suçlu bulmak zorundaydılar. Çünkü tepkiler büyümüştü. Ortaya bir şey atmaları gerekiyordu. Orada kadını buldular. Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok, soymuşlar. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Oradaki polisler de, can güvenliği olmadığı yönünde tepkiler gelince, son zamanlarda yaşanan 3'üncü ölümlü olay olunca ortaya bir suçlu bulmak zorundalardı. Böyle bir iddia attılar. Benim amcam gasp nedeniyle öldürüldü. Bunu bir bayana bağlamak imkansız. Bayan da olabilir ama tek başına bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz bunun yanında 2-3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Şirket aracılığıyla Ukrayna'da avukat tuttuk. Olay şu an incelemede. Biz de sonuç bekliyoruz diye konuştu.