(Görüntülü) TÜSİAD yeni başkanını seçti 2 (ek görüntü)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul -TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.



Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de gerçekleştirilen TÜSİAD 49. genel kurul toplantısı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasıyla başladı. Özilhan'ın konuşmasının ardından TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD'ın 2018 faaliyet raporları okunarak, 2019 yılı bütçe tasarısı onaylandı.





TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ OLDU



Genel Kurul toplantısında TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Divanı asıl ve yedek üye oylaması yapıldı. Oylama sonucunda TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Divanı Başkanı yine Tuncay Özilhan olurken, Ömer Koç (başkan yardımcısı), Arzuhan Doğan Yalçındağ (başkan yardımcısı), Ümit Boyner (başkan yardımcısı), Ömer Aras (başkan yardımcısı), Agah Uğur ve Tayfun Bayazıt başkanlık divanına seçildi.



Yüksek İstişare Divanı oylamasının ardından TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulunun oylamasına geçildi. Genel kurulda yapılan oylamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi





"ÖNÜMÜZDE ZORLU, HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEM VAR"



Simone Kaslowski kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Kaslowski “ Önümüzdeki iki yıl TÜSİAD'ı yönetme sorumluluğunu bana layık gördüğünüz ve görev verdiğiniz yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl TÜSİAD yönetim kurulu üyesi olarak 6'ncı yılımı doldurdum. Bugün bu görevi bana kabul etmekten sadece mutluluk değil aynı zamanda büyük bir onur da duydum. Bu desteğe layık olmak Türk iş dünyasının fikir,istişare eylem ve paylaşım merkezi TÜSİAD'ı daha da iyiye götürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi. Avrupa Birliğinin kırılmalara rağmen önemli bir denge merkezi olduğunu belirten Simone Kaslowski, "Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve irfan projesi olan Avrupa Birliği kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan kazan formülüdür. AB entegrasyon sürecinde gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu iş birliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB'yi küresel rekabet düzeyine hızla yükseltecektir" dedi. Kaslowski "Önümüzde zorlu, heyecan verici bir dönem var" diye konuştu. Konuşmaların ardından TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri topluca fotoğraf çektirdi.