(Görüntülü) "Türk Yıldızları"ndan Teknofest'te nefes kesen gösteri

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER / İSTANBUL,() “TÜRK Yıldızları" TEKNOFEST kapsamında 3. havalimanında bir gösteri düzenledi. Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı nefes kesen gösteri festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.