(Görüntülü) TÜRK BAYRAĞI'NI YERE ATTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ DARP EDİLDİ

(Görüntülü) TÜRK BAYRAĞI'NI YERE ATTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİ DARP EDİLDİ

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