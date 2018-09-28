(Görüntülü) Turizmin Oscarı 'Altın Elma' ödülü, Diyarbakır'a verildi

DÜNYA Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu tarafından verilen ve turizm sektörünün 'Oscar'ı olarak adlandırılan Altın Elma Ödülü Diyarbakır'a verildi. Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede, "Turizmin Oscarı Altın Elma'yı misafirperverliği, hoşgörüsü, toleransı, toplumsal kucaklaşması, sürdürülebilir turizme katkıları, tarihi ve kültürel değerleriyle Diyarbakır'a layık görüldü" dedi. Altın Elma ödülü, özel bir otelde düzenlenen bir törende Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Federasyonu Başkanı Tijan Haddad tarafından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na verildi. Ödül törenine, Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, yerli ve yabancı yazarlar ve gazeteciler katıldı. Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, törende yaptığı konuşmada kentin kültürel bir ekonomik modele dönüştürülmesi yolunda kararlı olduklarını belirterek, "Diyarbakır'ın turistik bir ekonomik modele dönüşmesinde, bu ödüller bizleri ve yatırımcılarımızı motive ediyor" dedi. Diyarbakır'ın Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede ise, hedeflerinin algı operasyonları ve ön yargıyla birbirine yabancılaştırılmış toplumların, turizm sayesinde yakınlaştırılma ve kucaklaştırılması gerektiğini söyledi. Atamdede, "Bugün baktığımız da hedef 1 milyon turist olan Diyarbakır'da 5 aylık süreçte 600-700 bin sayısına ulaşılması bir şans değildir. Bu devlet halk birlikteliğinin çalışan STK'ların azmi, iradesi, memleket sevgisidir. Diyarbakır'ın insanlık tarihinin başlangıcı ve uygarlık yolunda ilk adımın atıldığı Mezopotamya'nın en önemli şehri ve arkeolojik sit alanıdır. Burada Diyarbakır ve Diyarbakırlının bütün bu tarihi, kültürel ve doğal değerlerini dünya mirası olarak kabul edip, hümanist bir yaklaşımla sahiplenmesidir. Refah ve ekonomik değerlerin artışı ile birlikte Diyarbakır'ın, Diyarbakırlının, toplumsal deformasyonlara da müsaade etmeyeceği kanısındayım. Bunu unutmayalım ki iyi veya kötü gerçeği yansıtan her reklamın artı veya eksi mutlaka bir duruşu olacaktır" diye konuştu. 'KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI' Şimdiye kadar 67 altın elma ödülü verdiklerini anlatan Atamdede, "Turizmin Oscarı Altın Elma'yı misafirperverliği, hoşgörüsü, toleransı, toplumsal kucaklaşması, sürdürülebilir turizme katkıları, tarihi ve kültürel değerleriyle de Diyarbakır layık görüldü. En sevindirici kısmı ise bu karar yönetim kurulumuzla oy birliğiyle alındı. Altın Elma Diyarbakır'a hayırlı olsun" dedi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu da Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerleriyle, her boyutta turizmin çeşitlendirilebilindiği, turizme dönük beklentilerin karşılandığı bir şehir olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın uluslararası alana açılan direk uçuşlarıyla 8 ayda 2 milyon kişiye yaklaşan yolcu sayısıyla, otellerdeki yüzde, yüze yaklaşan doluluk oranıyla çok yoğun bir hareketlenmeyi yaşadığını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır bunu hak ediyor, ertelenmiş gecikmiş bir ivmeyi bugün yaşamanın ve turizme dayalı bir gelişmenin bugün büyük bir heyecanını ve beklentisini karşılıyor. Küresel anlamda da terörizmin, turizme dönük büyük olumsuz etkilerini geçmişte yaşamış bir kent olarak, bugün artık huzur ve güvenin şehir olarak, sahip olduğumuz zenginliklerle turizmin bu güzellikleriyle tanınmayı hak ediyor ve istiyor. Bunu başaracağız ve başarmaya başladık" diye konuştu. Konuşmaların ardından turizm Oscarı olarak nitelendirilen Altın Elma ödülü Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Federasyonu Başkanı Tijan Haddad tarafından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na verildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×