(Görüntülü) Turizmciler Moskova'da Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü, TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) himayesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Bu festivali daha organize, daha çeşitliliği ve zenginliği bol olacak şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve TÜROFED'in koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü, Rusya'nın başkenti Moskova'da haziran ayında yapılacak. Ruslardan büyük ilgi gören Türkiye Festivali, bu yıl 'Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm' yılı olması nedeniyle daha büyük önem kazandı.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, konuyla ilgili açıklamasında, "Tanıtım faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması yönünde çabalarımız vardı. Moskova'daki festival de tamamen bu mantıktan, bu fikirden ortaya çıkmıştır. Doğrudan tüketiciye dokunmak, doğrudan tüketiciye ulaşmak amacımız vardı ve tamamen Türkiye'ye özgü bir organizasyon yapmaktı. 3 boyutlu olarak da Türkiye'yi tüm özellikleriyle aslında tüketiciyle buluşturma amacı vardı. Bu sene 3'üncüsünü planlıyoruz. Birincisi ve ikincisi son derece başarılı oldu. Rus halkından büyük destek gördük. Moskova halkı büyük rakamlarla geldi bizim festivalimize ve içinde yer aldı. Türkiye'yi orada yaşadılar. 3'üncüsünü de bu sene muhtemelen haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık" dedi. Son derece başarılı bir organizasyon ortaya koymayı hedeflediklerini aktaran Osman Ayık, "2019 yılı da Türkiye-Rusya Federasyonu yılı. O etkinlikler içerisinde de bu festivali daha organize, daha çeşitliliği ve zenginliği bol olacak şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.