(Görüntülü)Tunceli'de trafik denetlemelerinde drone kullanılmaya başlandı

Haber-Kamera Ferit DEMİRTUNCELİ, ()-TUNCELİ'de Trafik Kazalarını Önleme Planı kapsamında, drone kullanılarak trafik ihlallerinin tespitine başlandı. İçişleri Bakanlığı, trafik kazası nedenli ölümler ve yaralanmaları en aza indirmek için ülke genelinde Trafik Kazalarını Önleme Planını hayata geçirmeye başlandı. Plan kapsamında, Tunceli'de de trafik uygulamaları giderek sıklaştırılmaya başlandı. Kent merkezi ile 7 ilçede 24 saat boyunca trafik denetlemeleri yapılıyor. Havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde Tunceli-Elazığ karayolunda drone kullanılarak karadan da radar uygulaması yapılarak trafik denetlemesi gerçekleştirildi .Denetlemelerde, trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken telefon ile konuşan birçok sürücüye ceza kesildi. DRONE GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE SUÇUNU KABUL ETTİ Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin Tunceli-Elazığ karayolunun Aktuluk mevkiinde gerçekleştirdiği trafik denetlemesi sırasında, drone ile yakın mesafeden uçarak trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri belirledi. İhlal yapan sürücüler, droneyi fark etmeyerek yaptıkları trafik kuralı hatalarını inkar edip, hata yapmadıklarını öne sürse de drone görüntüleri izlendikten sonra hatalarını kabul ettiler. UYGULAMADA BİR ÇOK SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Trafik ekipleri, Tunceli-Elazığ, Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık yollarında drone ile yaptıkları denetimlerde, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, geçme kurallarında uymama, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere hatalı davranın sürücüleri tespit ederek haklarında cezai işlem uyguluyor. Yeni trafik uygulamalarının başladığı günden bu yana Tunceli genelinde 334 sürücüye ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, denetimlerin trafik kazalarını önleme planı doğrultusunda yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla devam edeceği kaydedildi.