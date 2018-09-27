ANKARA () - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu. TSK, imha anına dair görüntü yayınladı.
(Görüntülü) TSK, Kuzey Irak'ta hedefleri böyle imha etti
ANKARA () - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan...
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