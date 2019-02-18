(Görüntülü) TSK'dan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı -1

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla -15 dereceye varan zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor. Yapılan atışlarda hedefler başarıyla imha ediliyor.