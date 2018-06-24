(Görüntülü) Trakya sandık başında (3)

GELİNLİKLE SANDIĞA GELDİ Edirne'de oturan 28 yaşındaki Aykut ve Nihan Akar çifti Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için damatlık ve gelinlikle sandık başına giderek oy kullandı. Akar çifti düğün hazırlıklarının bir kısmını tamamladıktan sonra vatandaşlık görevlerini de yerine getirmek için Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu'na geldi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında okula girerek 1242 numaralı sandığa giden çift bir süre oy sırasında bekledi. Daha sonra ise birlikte oy kullandı. İngilizce öğretmeni Nihan Akar düğün hazırlıkları arasında oy kullanmayı da sıkıştırdıklarını belirterek, "Çok erken düğün hazırlıklarına. Seçimler içinde oy kullanacağımız içinde hemen okula geldik. Heyecanlı hem düğün için hem de seçimler için. Zamanı iyi değerlendirerek oyumu kullandık ve akşam ki düğün için hazırlıklarına devam edeceğiz" dedi. Düğün tarihlerini çok önceden aldıkları için iptal ettirmediklerini anlatan damat Aykut Akar ise düğün salonu bulmakta güçlük çektiklerini ifade ederek, "Biz çok önden planlamıştık ama seçimler denk geldi. Malum düğün salonu bulmak çok zor iptal ettirmedik. Seçimde oyumuzu kullandık, şimdi düğün hazırlıklarına devam edeceğiz. Hem bizim için hem de ülkemiz için çok önemli bir gün. Oylarımız vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu. Akar çifti oy kullandıktan sonra akşam yapılacak düğün hazırlıklarına devam etti.