(Görüntülü) Trakya sandık başında (2)

EDİRNE, Tekirdağ ile Kırklareli'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Oy verilen merkezlerde yoğun katılım gözlenirken, bu seçimde ilk kez kullanılan seyyar sandık, Edirne'de yatalak olan Aysel Ersoy'un (74) evine gitti. Ersoy, evinde oyunu kullandı. Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi için İlhami Ertem Anadolu Lisesi’ne oy kullanmaya gelenler, sandıkların önünde kuyruk oluşturdu. Seçmenin oy kullanacak olan kabinlere cep telefonlarıyla gitmelerine izin verilmedi. Üzerinde ‘evet’ ya da 'tercih' yazılı mühür ile Cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu oy pusulasıyla, partilerin bulunduğu milletvekili oy pusulaları verildi. Kabinlerde kullanılan oylar tek zarfla şeffaf sandıklara atıldı. Edirne genelinde referanduma yoğun katılım olduğu gözlendi. Edirne’de YSK verilerine göre 4'ü cezaevi, 8'i seyyar olmak üzere 1011 sandıkta 310 bin 674 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde oy kullanmak için İlhami Ertem Lisesi'ne gelen Sibel Mutlu (25), herkesin oy kullanması gerektiğini belirterek, "Geleceğimiz için oy kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden sabah erkenden gelip oyumu kullandım. Seçimlerimiz ülkemize hayırlı olsun" dedi. SEYYAR SANDIK İLK KEZ KULLANILDI Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilk kez uygulamaya başlanan seyyar sandık uygulamasıyla Edirne'de önceden doktor raporuyla İl Seçim Kurulu'na başvuran 21 seçmen evinde oylarını kullandı. Seyyar sandıklardan biri, Aysel Ersoy'un Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Minibüsle eve gelen sandık başkanı ve üyeler ellerinde şeffaf sandık, oy pusulası, kartondan kabin taşıdı. İlkyaz apartmanın 6'ncı katında oturan Aysel Ersoy'un evine giren sandık kurulu önce kimlik ve seçmen kayıt kontrolü yaptı. Daha sonra ise Ersoy'a oy pusulaları ve nasıl oy kullanılacağına dair bilgiler verdi. Yatalak olduğu için hareket edemediğini ve seyyar sandığı bu yüzden istediğini ifade eden Ersoy, "Ben yaşlandım, ayaklarım tutmuyor, bu nedenle evimden çıkamıyorum. Seyyar sandık uygulamasını beğendim. Herkesin oy kullanması gerekiyor" dedi. Sandık Başkanı Tekin Kayhan oy pusulalarını Aysel Ersoy'a verdi. Evinin odasındaki sehpaya kartondan oy kabini kuruldu. Ersoy, oy kullandıktan sonra 8801 numaralı şeffaf sandığa zarfı atarak oy kullandı. Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'nde de oy verme işlemi sabah 08.00'da başladı. Seçmenlerin yoğun olarak seçimlere katıldığı gözlendi. TRAKYA'DA 1 MİLYON 319 BİN SEÇMEN KAYITLI YSK verilerine göre, İl Seçim Kurulu'nca Edirne kent genelinde 4'ü cezaevi, 8'i seyyar olmak üzere 1011 sandıkta 310 bin 674 seçmen oy kullanacak. Kırklareli'nde ise 6'sı cezaevi, 7'si seyyar toplam 884 sandıkta 272 bin 674 seçmen sandığa giderek oy verebilecek. Tekirdağ'da ise 10 cezaevi, 11 seyyar sandık olmak üzere toplam 2 bin 185 sandıkta 736 bin 589 seçmen seçimlerde oy kullanacak.

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