(Görüntülü) Trafik polisi kazada şehit oldu (2)

MESLEKTAŞLARI HASTANEYE KOŞTU İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alırken, minibüsün çarpması sonucu şehit olan, 2 yıllık trafik polisi Tahir Kartal'ın (27) acı haberi alanlar, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini alan Ziyaettin Kartal ve eşi başta olmak üzere genç polisin yakınları ile meslektaşları, hastaneye koştu. Hastanede aileye başsağlığı dileğini ileten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kazaya polis arkadaşımız müdahale ediyordu. Başkalarının can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için önlem aldığı sırada, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağ olsun" dedi. Torbalı Belediye Başkanı AK Parti'li Adnan Yaşar Görmez de hastaneye gelerek, acılı aileye başsağlığı diledi. Öte yandan polis memuruna çarpan minibüs sürücüsü Hüseyin Uzun'un, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü, yapılan testte alkolsüz olduğunun belirlendiği kaydedildi. EMNİYETTE TÖREN YAPILACAK Şehit Tahir Kartal'ın babası ve annesinin Erzurum'da yaşadığı öğrenildi. KOAH hastası baba Ziyaettin Kartal'ın ameliyatı için ailenin 1 hafta önce Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan en küçük oğullarının yanına geldiği, öncesinde Torbalı'da görevli Tahir Kartal'ı da ziyaret ettikleri belirtildi. Şehit Tahir Kartal'ın ağabeyinin ise Tekirdağ'da polis olarak görevli olduğu öğrenildi. Şehit trafik polisi Tahir Kartal için yarın saat 10.00 Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Taylan YILDIRIM-İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()