(Görüntülü) Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi (3)

MAHSUR KALAN KADINI KEPÇE KURTARDI
Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç köyünde şiddetli yağmurla oluşan selde HES tüneli girişinde mahsur kalan kadın, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kadını kepçe ile bulunduğu yerden alarak yola indirdi.
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MAHSUR KALAN KADINI KEPÇE KURTARDI Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç köyünde şiddetli yağmurla oluşan selde HES tüneli girişinde mahsur kalan kadın, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri,...
MAHSUR KALAN KADINI KEPÇE KURTARDI
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