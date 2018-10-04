(Görüntülü) Trabzon'da sağanak, Rize'de hortum

TRABZON, ()- DOĞU Karadeniz’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı, Rize’de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu.



Doğu Karadeniz’de Meteoroloji'nin şiddetli sağanak yağış uyarısı gerçekleşti. Trabzon ve Rize’de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.



Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Fındıklı ilçesinde sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan izlendi.