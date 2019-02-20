(Görüntülü) Trabzon'da deniz üssü kurulacak alana ilk askeri gemi demirledi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu tam donanımlı deniz üssünü Trabzon'un Sürmene ilçesinde kurma kararının ardından, ilk askeri gemi TCG Fatih Fırkateyni (F 242) Sürmene Limanı?na demir attı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu deniz üssünü kurma kararı aldığı Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde belirlenen arazi için Sürmene Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü'nün gerekli izinleri vermesinin ardından harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vereceği son onayın ardından bölgede inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Çamburnu Limanı'nda 60 dönüm arazi üzerine kurulacak üs; fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanma unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Doğu Karadeniz'de devriye gezen gemilere liman olacak ve 400 asker ile 200 sivil memurun görev alması beklenen ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak üsse, ilk askeri gemi TCG Fatih Fırkateyni (F 242) bugün demir attı. Gemi, ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

?TRABZON İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN'

5 yıldır askeri üs yapımı ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, TCG Fatih Fırkateyni?nin Sürmene Limanı?na ilk kez demir atamsının, kent için çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Üstün, ?Bugün Trabzon için önemli bir gün. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tahsis etmiş olduğumuz alanımıza ilk kez gemi demirledi. Bu çok basit bir olay değil. Yaklaşık 5 yıldır bu konu ile mücadele ediyorduk dedi.

'DAHA DA BÜYÜTÜLECEK'

Deniz üssünde 400 asker ve 200 rütbeli ve memurun görev alacağını da aktaran Üstün, ?Burası deniz üssü olarak tahsis edildi. İlk olarak 400 asker, 200 rütbeli ve memur geleceği söyleniyor. Bu rakam ileride belki de yeterli olmayacak. Daha da büyütülecek. Sürekli burada bir geminin kalıp kalmayacağını bilmiyorum ama tamir için burada tersane kurulacak. Karadeniz?de görev halinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri ihtiyaç gördüklerinde burada tamir ve bakım işlerini yaptıracak. Burada sürekli kalan askerler değil, gemi ile gelen askerlerde ilimizde gezecekler? diye konuştu.