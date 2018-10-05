(Görüntülü) TRABZON - Araklı'da sağanak ve sel sonrası yolları çamur kapladı -3 (RÖPORTAJLAR)

(Görüntülü) TRABZON - Araklı'da sağanak ve sel sonrası yolları çamur kapladı -3 (RÖPORTAJLAR)

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