(Görüntülü) TRABZON - Araklı'da sağanak ve sel sonrası yolları çamur kapladı -2 (HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

(Görüntülü) TRABZON - Araklı'da sağanak ve sel sonrası yolları çamur kapladı -2 (HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

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