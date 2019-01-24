(Görüntülü) Torunlarına el emeği kızak hediye etti

Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Eskigazi Köyü'nde oturan Şükrü Koç, torunlarına karne hediyesi olarak kendisinin yaptığı kızakları hediye etti. Yarı yıl tatilini arkadaşları ile birilkte kızak kayarak geçirecek olan Tuğçe ve Yasin Koç kardeşler, dedelerine teşekkür etti.

Selim İlçesine bağlı Eskigazi Köyü'ndeki Abdulkadir Cihangir İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yasin ile Abdulkadir Cihangir İmam Hatip Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Koç, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun ilk yarısını büyük bir başarıyla tamamladı. Karnesi yüksek notlarla dolu olan Yasin ile takdir belgesi alarak sınıf birincisi olan Tuğçe, dedelerinden kızak yapmasını istedi. Torunlarını başarılarından dolayı kutlayan dede Şükrü Koç, her ikisine de ahşap kızak yaptı. Dedelerine kızak yapımında yardımcı olan Yasin ve Tuğçe, daha sonra bindikleri kızaklarıyla gün boyu kaymanın keyfini yaşadı. Torunlarına kızak hediye ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Şükrü Koç, eğitimdeki başarıları sebebiyle de gururlandığını ifade etti.

Dedelerine karne hediyesi kızak için teşekkür eden Yasin ve Tuğçe, tatillerini kayarak geçireceklerini bildirdi.