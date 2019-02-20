(Görüntülü) Tomruk yüklü TIR şaha kalktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü TIR, geriye hareket etti. Kasası devrilen tırdaki tomrukları etrafa saçılırken, çekicisi de şaha kalktı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgesindeki yokuşta meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 20 ATK 19 plakalı tomruk yüklü tırın, freni boşaldı. Yokuşta geriye doğru hareket eden tır, yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktı. Kasası devrilen ve içindeki tomruklar etrafa saçılan tırın çekicisi ise şaha kalktı. Kazayı gören çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın çekicisine tırmanarak, yaralı olup olmadığını kontrol etti. Tırda kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Kaza sırasında çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.