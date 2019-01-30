(Görüntülü) Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 35'lik kısmı tamamlandı

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yapımı süren yeni havalimanının inşaat sahasını ziyaret etti. Proje Direktörü Erdoğan Karabacak, inşaatın yüzde 35'lik kısmının tamamlandığı söyledi. Tokat'ta yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TAV İnşaat Proje Direktörü Erdoğan Karabacak'ın daveti üzerine yapımı süren yeni havalimanının inşaat sahasını ziyaret etti. Eroğlu, Tokat Havalimanı Müdürü Mustafa Konca'nın da katıldığı ziyarette, inşaattaki son durum ve pistin yapısı ile alakalı yüklenici firma temsilcisi Erdoğan Karabacak'tan bilgi aldı. 'TOKAT'IN BİR HAYALİYDİ' 200 gün önce inşaatına başlanan alandaki gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Altyapı çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah da bu önümüzdeki günlerde daha da hızlanarak, inanıyorum ki; Tokatımızın havalimanı, bu pist, değerli hemşehrilerimizin kullanımına açık olacak. Temmuz ayında ilk kazma vurulmuştu, 200 gün geçti. Toplam 700 günlük bir süreydi havalimanımızın ihalesi ve 500 gün gibi bir süremiz var. Haziran 2020 gibi inşallah firmamız bitirip teslim edecek ve Tokat'ın havalimanını kullanmış olacağız. Tokat'ın bir hayaliydi havalimanımız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız, milletvekillerimiz, hep beraberce yapılan takip neticesinde Allah'a şükür geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan inşaatımız hızla devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza ve büyük emek sarf eden milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Yüklenici firma yetkilisi Erdoğan Karabacak ise, "İşimizin yaklaşık 200 günü bitti. İşin ilerlemesinde yüzde 35'lerdeyiz. Kötü hava koşulları nedeniyle 15-20 günlük bir iş günü kaybımız oldu, ama bunu telafi ederek hem başkanımıza verdiğimiz söz, hem Tokat halkına verdiğimiz söz, hem de Devlet Hava Meydanları'nın temsilcisi, buradaki başmüdürümüze verdiğimiz söz ile beraber bu havalimanını istenen süreden daha erken bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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