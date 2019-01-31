(Görüntülü) Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3) (Gündüz görüntüleri)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.