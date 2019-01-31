(Görüntülü) Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3) (Gündüz görüntüleri)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak,...

(Görüntülü) Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (3) (Gündüz görüntüleri)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.

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