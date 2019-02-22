(Görüntülü) TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ -EK (Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'in konuşmasıyla)

(Görüntülü) TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ -EK (Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'in konuşmasıyla)

YORUM EKLE
Gönder