(Görüntülü) TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han tedaviye alındığı hastanede bugün kurtarılamayarak, şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası...