(Görüntülü) TIR şoförü babasının sorununu çözmek için proje geliştirdi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencisi 15 yaşındaki Hakkı Akyol, tır şoförü olan babası ve meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıya çözüm arayıp, 100 liraya cihaz geliştirdi. Tünel girişi ve üst geçit yüksekliklerinin hesaplanamaması nedeniyle meydana gelen kazaları bitirecek olan cihaz, araç yüksekliğinin tünel ya da üst geçit yüksekliğinden fazla olması halinde uyarı vererek, şoförün kaza yapmasını önlüyor.

MOSTEM Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Hakkı Akyol, tır, kamyon ve kamyonetlerin tünellere girişlerinde ya da üst geçitlerin altından geçerken meydana gelen yükseklik kazalarına karşı bir proje geliştirdi. Okullarından arta kalan zamanda sistem üzerinde çalışmasını sürdüren Akyol, ilk 2 ayda projeyi tasarladı. 8 ay boyunca ise 'Yükseklik Kontrol Sistemi' adını verdiği sistemi geliştirdi. Toplam 100 liralık bir maliyetle projeyi gerçekleştiren Akyol, sistemi oyuncak araba ve kağıtlarla yaptığı yol düzeneğinde denedi. Başarıyla çalışan sistemde, aracın yüksekliği tünel girişinden ya da üst geçitten yüksek ise cihaz kırmızı ışık yakarak, yol değiştirilmesi için uyarıyor. Eğer yükseklik normal ise yeşil ışık yanıyor ve geçebilirsiniz uyarısını veriyor.

Babası Kazım Akyol'un (38) tır şoförü olduğunu, o ve meslektaşlarının bu tür sorunları yaşadığı için bu sistemi yaptığını belirten Akyol, projesinin yaygınlaştırılması için sponsor desteği beklediğini söyledi. Hakkı Akyol, Bu projeyi yapmamdaki amacım yüksekliklerinden dolayı tünele ya da üst geçitlere takılan araç kazalarını en aza indirmekti. Projemizin çalışması ise bir sensör aracın yüksekliğini ölçüp, ekrana görüntü vererek 'geçebilir' ya da 'geçemez' diye uyarıyor. Bu projeyi yapma amacım, babamın TIR şoförü olmasıydı. Bu şekilde kazalar gördüğümde üzülüyordum. Bu kazalara nasıl bir önlem nasıl alınır diye düşünüyordum. Bunları düşünürken böyle bir proje yapmak aklıma geldi. Daha sonra da böyle bir ürün ortaya çıkardım dedi.

'HEDEFİMİZ ENDÜSTRİ 4.0'A ULAŞMAK'

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür Recep Şengül Manisa Valiliği tarafından başlatılan 'Kodla Manisa' projesini hatırlatarak, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerin geliştirdiği projelere katkı sağladıklarını belirterek, Çocuklarımızın atölye ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu atölyelerde rahat bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Buradaki hedefimiz, dünyanın kabul ettiği ve birçok gelişmiş ülkenin içerisinde yer aldığı endüstri 4.0 seviyesine ulaşmak dedi.