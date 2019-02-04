(Görüntülü) TIR, bariyerlerin üzerine devrildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FU 8215 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.