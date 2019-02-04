(Görüntülü) Tilki ve kediyi bir arada besliyor

Erzurum'un Oltu İlçesi Özdere Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıldan beri kapısına gelen bir tilki ile evindeki kedisini birlikte besliyor. Tilki ve kedinin aynı anda yemek yediğini görenler önce şaşırıyor, daha sonra belgeseli andıran bu görüntüyü izlemeye çalışıyorlar.

Oltu'nun Özdere Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce soğuk kış günlerinde evinin önünde dolaşan tilki yavrusu gördü. Ayyıldız, aç olduğunu tahmin ettiği tilki yavrusunun karnını doyurdu. Aynı zamarlarda sokak kedisi ve köpeğe de sahip çıkan Ayyıldız, iki yıldan beri özellikle kış aylarında tilki, kedi ve köpeği misafir ediyor. Evinin önünde hayvanları doyuran Ayyıldız'ın kedi ve tilkiyi aynı anda beslemesi vatandaşları şaşırtıyor.

İki yıl önce kış mevsiminde tilkinin evinin önüne geldiğini anlatan Bu kedi, tilki ile köpek soğuk kış günlerinde karınlarını doyurmak için her gün adeta kapımızın eşiğini aşındırıyor. Bizde bu duruma seyirci kalmadık, evimizde ailemizle yediğimiz gıdalara ve yiyeceklere bu davetsiz misafirlerimizi de ortak ettik. Hiç kedi ile tilki aynı anda birlikte yemek yiyebilir mi, işte size iyi bir örnek, kedi ile tilkinin kafa kafaya yemek yemesini sağladım. Tilki bile adeta evimizin bir parçası oldu. Ayyıldız ailesi olarak bu hayvanları zorlu kış günlerinde beslemekten büyük bir zevk alıyoruz diye konuştu.