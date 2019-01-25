(Görüntülü) Teröristlerin roketli saldırısında zarar gören cami ibadete açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKKPYD tarafından roketli saldırı sonucunda hasar gören Kilis'teki tarihi Çalık Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye?nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında, PKKPYD'li teröristler tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde, akşam namazı kılındığı sırada atılan roket, 1682 yılında ibadete açılan Çalık Cami'ne isabet etti. Teröristlerin düzenlediği hain saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı ve camide büyük hasar oluştu. Tarihi cami saldırı sonrası ibadete kapatılarak restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı ve Çalık Camii bugün ibadete açıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, 24 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen saldırının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarının 1 yılda tamamlandığını belirterek, Hain saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu. Biz olayın hemen ardından bakan ve genel müdürümüzle buraya geldik. Caminin ne kadar sürede ibadete açılacağını bize sorduklarında bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Çok şükür bir yıl içerisinde restorasyonu tamamladık ve bugün camimizi ibadete açıyoruz dedi.

İbadete açılan Çalık Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, bürokratlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.