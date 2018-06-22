(Görüntülü)Terör mağduruyken yasa mağduru oldu

İSTANBUL Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 28 Haziran 2016'daki canlı bomba saldırısında kızı ile birlikte yaralanan ve belden aşağısı felç kalan makine mühendisi Asım Özkan (53), taburcu olduktan sonra 2 ay içerisinde başvuruda bulunmadığı için terör mağduru sayılmadı. Terör mağdurlarının yararlandığı hiçbir haktan faydalanamayan Özkan'a saldırıdan geriye kendisini felç bırakan vücudundaki bombanın bilyeleri kaldı. Asım Özkan şimdi Ankara İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda görevli başmühendis Asım Özkan, Erasmus Projesi kapsamında 8 ay eğitim gördüğü Polonya'dan dönen Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyat Fakültesi Bölümü öğrencisi kızı Ayşe Özkan'ı karşılamak için 28 Haziran 2016'da, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gitti. Asım Özkan, kızı ile buluştuktan bir süre sonra canlı bomba saldırısı yaşandı. 43 kişinin öldüğü, 239 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda Asım Özkan ve kızı yaralandı. Terör saldırısında sol bacağından yaralanan Ayşe Özkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Patlamada omuriliğine bilye saplanan Asım Özkan'ın ise belden aşağısı felç kaldı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edilen Asım Özkan, idrar yolundaki enfeksiyon nedeniyle 16 Ağustos 2016'da, tedavisinin evinde devam etmesi kararlaştırılarak taburcu edildi. Ambulansla Zonguldak'taki evine gönderilen Özkan, enfeksiyonun giderilmesinin ardından vücudunda oluşan yaralar nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Asım Özkan, 80 gün sonra tekrar taburcu edilerek evinde tedavisine devam edilmesine karar verildi. TABURCU OLDUKTAN 60 GÜN İÇİNDE BAŞVURAMADI Malulen emekliye ayrılan Asım Özkan, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ederken Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden aldığı yüzde 96 engelli raporunun ardından terör mağduru sayılmak ve tazminat, bir yakının kamuda işe girmesi ve birçok yasal haklardan yararlanmak için 27 Şubat 2017'de avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği Hukuk Bürosu'na başvurdu. Valilik, '5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'da belirtilen maddelere göre, Özkan'ın, GATA'dan taburcu olduğu tarih olan 16 Ağustos 2016'dan sonraki 60 günlük süre içerisinde başvuruda bulunmadığı için terör mağduriyetinden doğan haklarından yararlanamayacağı belirtildi. Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yazı yazan Asım Özkan, aynı cevabı alınca avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin verdiği kararın iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davası süren Özkan, terör mağduriyetinden doğan haklarına kavuşacağı günü bekliyor. 'UNUTULDUK YA DA HİÇ HATIRLANMADIK' Yaşadığı olayı unutamadığını anlatan Asım Özkan, sağlık sorunlarıyla uğraşırken haberdar olmadığı bir yasa sonrası mağdur edildiğini söyledi. Vücudundaki yaralar nedeniyle sırt üstü yatamayan ve evde fizik tedavi gören Özkan, "Burada terörden dolayı bir mağduriyet var. Bu 2 aylık süreyi hangi düşünceyle koydular. İnsan o sırada canını düşünüyor. Benim tedavim de tamamen bitmemiş durumda. Benim tedavim bitecek, maluliyet oranım belli olacak ki ben buna göre müracaat edeyim gerekli yerlere. Sanki bu vermemek için hazırlanan bir yasa gibi geldi. Hatta vatandaşın müracaatının beklenmemesi lazım. Devletin arayıp sorması lazım. Bana, 'Sen ne haldesin, ne durumdasın? Tedavini olabildin mi? diye gelip sorması lazım yetkililerin. Bugüne kadar hiç soran ve gelen olmadı. Unutulduk ya da hiç hatırlanmadık. Bu haklar verildiğinde en azından yaralanan kızım işe girebilecek. O da yüzde 10 engelli raporu aldı ama raporu yüzde 40'ın altında kaldığı için terör mağduru sayılamıyor. Ben sayılsam hiç yoktan bu saldırı sonrası tüm hayatı değişen kızım bir işe girebilecek" dedi.

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