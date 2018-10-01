(Görüntülü) Terk edilen köpeğe sahip çıkıp, iş merkezi güvenliğine aldılar

GAZİANTEP’te, eziyet edildikten sonra sokağa atılan ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından kurtarılan 'Kaktüs' isimli, Golden Retriever cinsi köpeğe bir iş merkezi yöneticileri sahip çıktı. Kaktüs, iş merkezinin güvenliğinde görev alacak. 1 yaşında olan ve sokakta eziyet edilmiş olarak bulununca hayvanseverler tarafından Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne teslim edilen köpek, 'Kaktüs' ismi konularak barınakta bakımı yapıldı. 2 hafta önce İncilipınar Mahallesindeki bir iş merkezinin yönetim kurulu üyeleri Kaktüs’ü sahiplenmeye karar vererek barınaktan aldı. İş merkezine getirilen Kaktüs, güvenlik görevlileriyle birlikte çalışmaya başladı. Akşamları iş merkezinin çevresinde devriyeye çıkarılan Kaktüs, hem sosyal ortama alışıyor hem de çalışanlara yardımcı oluyor. Gördüğü eziyet nedeniyle insanlara olan korkusunu yenmeye başlayan Kaktüs, iş merkezi sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Köpeği sahiplenen iş merkezinin yöneticisi Emine Yağmur, çevrede yüzlerce iş merkezi olduğunu ve her birinin Kaktüs gibi bir köpeği sahiplenmesi durumunda barınaklarda hayvan kalmayacağını söyledi. Vatandaşlara da evcilleştirmek istedikleri hayvanları barınaklardan almasını öneren Yağmur; şöyle konuştu: "Biz, Kaktüs’ü CAHİDE’den aldık. Geceleri buradaki güvenlik görevlilerine yardımcı olmasının ötesinde amacımız hayvanı sahiplenmekti. Bunun için de petshoptan almak yerine barınaktan almayı tercih ettik. Tabi bu hayvanlar barınakta yiyip içiyor bakımları yapılıyor ama bu hayvanlar sevgiye muhtaç. Biz iş merkezi olarak bu hayvanlardan birine sahip çıktık. Umuyoruz çevredeki diğer iş merkezleri ve hatta kamu kurumları barınakta yaşayan birer hayvana sahip çıkar. Her biri bir tane alsa eminim sokaktaki hayvanların sayısı oldukça azalmış olacak. Kaktüs ilk geldiğinde çok korkuyordu ve hala o korkularını tam olarak aşmış değil. Zaman içerisinde bizim ve binadaki arkadaşların ilgisiyle psikolojisi düzelmeye başladı. Zaten veteriner hekimin söylediğine göre Kaktüs’ün yaşadıklarının etkisini üzerinden atması 1 yıl zaman alacağı yönünde."

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×