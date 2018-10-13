(Görüntülü) TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.  

(Görüntülü) TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

 

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