(Görüntülü) TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.