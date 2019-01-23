(Görüntülü) TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi (1)

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri...

(Görüntülü) TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi (1)

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor.

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