Eren ERMİŞ / İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor.
(Görüntülü) TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi (1)
Eren ERMİŞ / İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri...
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