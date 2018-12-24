(Görüntülü) TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu (3)

Ersan SAN - Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Servet Arslan (27) şehit oldu. Olay, Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkisi Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri denetimler sırasında 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan kamyon sürücüsü Nail Koç ile hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Şen'in gözaltına alındığı da öğrenildi. 27 yaşındaki polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı kaydedildi.