(Görüntülü) Tekirdağ'da kurulan semt pazarlarında yankesicilik yapan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da semt pazarlarında vatandaşların para ve çantalarını yankesicilik yöntemi ile çalarken suçüstü yakalanan biri kadın 2 kişi polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarlarında son günlerde yankesicilik olaylarının artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemleri artırdı. Köprübaşı mevkisinde kurulan pazarda bir kadının hareketlerinden şüphelenen polis takibe aldı. Pazarda alışveriş yapan Nedret Ata'nın(75), çantasındaki cüzdanını çalan Şefiye Kasapoğlu ile beraberindeki Emrah Çalbay, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Ata'nın çalınan cüzdanı kendisine iade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan soruşturmalarında daha önceden uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan sabıkaları olduğu belirlendi. Şüpheliler, Şefiye Kasapoğlu ile Emrah Çalbay, birbirlerine kelepçelenerek sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.