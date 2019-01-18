(Görüntülü) Tek odalı evde tek başına zor yaşam

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'deki 2 çocuk annesi Semiha Aslan (63), tek odalı evinde tek başına yaşıyor. Sağlık problemleri nedeni ile çalışamayan, büyük oğlu Bayram Aslan evli, küçük oğlu Mustafa askerde olan Aslan, mahalle halkının getirdiği odunları yakarak ısınıyor, karnını komşularının ikram ettiği yemeklerle doyuruyor.



Semiha Aslan, 2000 yılında eşi tarafından terkedildikten sonra çocukları Bayram ve Mustafa ile birlikte merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki tek odalı eve sığındı. Yaşamlarını çöp toplayarak sürdüren ailenin büyük oğlu Bayram (27), 6 sene önce evlenip başka eve taşındı, Mustafa (21) ise 4 ay önce vatani görevini yapmak üzere İstanbul'a gitti. Evde tek başına kalan ve geçirdiği safra kesesi ameliyata sonucu bel ve ayaklarına vuran şiddetli ağrılar nedeni ile desteksiz ayağa kalkmakta bile güçlük çeken Semiha Aslan'ın hayatı iyice zorlaştı. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, faturalarını ödeyemeyen, komşularının getirdiği yemeklerle karnını doyurup, çöp toplayan çocukların getirdiği odun ve tahta parçalarını yakarak ısınan Semiha Aslan, gözyaşları içinde yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.



Büyük oğlu Bayram'ın motosiklet tamircisi olduğunu ancak uzun süredir iş bulamadığını dile getiren Aslan, yaşadıklarını anlattı. Asker olan Mustafa'nın çöp toplayarak kendisine baktığını söyleyen Aslan, "Çocuğum asker İstanbul Samandıra'da. O çalışıp bana bakıyordu. Ben rahatsızlandıktan sonra okulu bıraktı benim için. O gittikten sonra ben perişan oldum. Hiçbir güvencem yok. Çöpe çıkan çocuklar sunta, odun kırıp getiriyorlar, sobayı da onlar buldu. Ben de sobayı yakıp bununla ısınıyorum. Evimde hiçbirşeyim yok. Suyumu, elektriğimi ödeyemiyorum. Çocuğum harçlık istedi gönderemedim. Ölsem bundan daha iyi. Bu acıları çekmek istemiyorum. Her gün ağlıyorum, her gün üzülüyorum. Çöpten mikrop kaptım ve 4 kez yoğun bakımda yattım. Çocuğum gidip topluyordu ama ne yazık ki o da şimdi asker" dedi.





