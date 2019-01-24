(Görüntülü) Tehlikedeki Avukatlar Günü için adliyede eylem

24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü dolayısıyla Antalya Adliyesi önünde eylem düzenleyen avukatlar, tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Antalya Adliyesi Sarayı bahçesinde toplanan bir grup avukat, adliye içerisinde basın açıklaması yapmak istediklerini söyledi. Başsavcılığın talimatı ile adliye içerisi ve bahçesinde basın açıklaması yapılamayacağı yönünde uyarılar alan avukatlar, 'Avukatlardan Elinizi Çekin' yazılı pankartı açarak adliye bahçesinden dışarıya doğru yürüdü.

Adliye bahçesi dışına çıkan avukatlar adına Baran Taşar basın açıklamasını okudu. Avukatların Türkiye'de tehlike altında olduğunu söyleyen Avukat Taşar, ?Türkiye'de yaklaşık 570 avukat tutuklanmış, 1480'i ise kovuşturma ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan 79'u uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştır. 20 ilde 34 avukat örgütü KHK ile kapatılmıştır. ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tutuklanmış ve tek kişilik hücrede tecrit altındadır dedi.

Tutuklu avukatların serbest bırakılmasını ve savunmayı hedef alan siyasi müdahalelerin derhal son bulmasını isteyen Baran Taşar, ?Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiyeli devrimci, demokrat, yurtsever avukatlar da ezilenlerin ve halkın avukatlığını yaptıkları için şiddet, tehdit, gözaltı, tutuklama ve işkence ile karşı karşıya kalmakta ve hatta katledilmekteler. Tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik ve bundan sonra da eğmeyeceğiz diye konuştu.

Ellerinde ölen ve tutuklu avukatların fotoğraflarını taşıyan avukatlar, slogan attıktan sonra dağıldı.