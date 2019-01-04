(Görüntülü) TBMM'de 'acil durum' tatbikatı

TBMM'de gerçekleştirilen 'acil durum' tatbikatında, olumsuz durumda nasıl davranılması gerektiği konusunda personele bilgi verildi.







Meclis'te her yıl yapılan tatbikat, Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirildi. Tatbikata, Meclis'te görev yapan ışıkçılar, sesçiler, itfaiye görevlileri, stenograflar ve teknik personel katıldı. Tatbikatta, Meclis'te acil durum olduğunda Genel Kurul Salonu'na en kısa sürede nasıl girilip çıkılacağı, ışıkları kimin yakacağı, kapıları kimin açacağı, salona nasıl inileceği gibi pratik bilgiler verildi.