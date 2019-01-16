(Görüntülü) TBMM BAŞKANI YILDIRIM, SLOVAKYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

(Görüntülü) TBMM BAŞKANI YILDIRIM, SLOVAKYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

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