(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih?i ile görüştü

(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih?i ile görüştü

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