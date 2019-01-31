(Görüntülü) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ı kabul etti

(Görüntülü) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ı kabul etti

YORUM EKLE
Gönder