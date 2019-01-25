(Görüntülü) Tavuk üreticileri yem sıkıntısına dikkat çekti

TÜRKİYE Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, üretinin yem bulamadığını, bunun da fiyatta artışa neden olduğunu belirterek, "Hayvanlar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Hayvanlar belli bir süre açlığa dayanır" dedi.

Kanatlı sektöründe üreticinin yüzde 25'inin tesis kapattığını öne süren Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, yem bulunamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Civciv ve bunlarını beslenmesi için yemi, üreticilere firmalar veriyor. Ancak bazı firmalara kayyum atandığı ve iflas erteleme aldıkları için özellikle Adana ve Mersin bölgesinde üreticilere yem gönderilemiyor. Adana Mersin bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon tavuk aç. Bu hayvanlarımız ölmek üzere. Konuyla ilgili bakanlık devrede, çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bir firmanın batması sonucu yem üreticilere gitmiyor. Hayvanlar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Hayvanlar belli bir süre aç dayanır ama bu süreyi aşmış durumdayız. Ölümler başladı. 2,5 milyon tavuk milli servet. Buna çözüm bulunması lazım."

İTHAL TAVUK ETİ UYARISI

Bazı firmaların üreticiye yem desteğinde de bulunmasına rağmen firmaların diğer masraflarını karşılamadıkları için tesislerini kapatmak zorunda kaldıklarını da söyleyen Abdullah Koç, "Tavuk fiyatları şimdi çok uygun. Arz talep dengesine göre tavuk üretimi azalırsa otomatikman fiyatlar yükselir. Ancak şartlar bu şekilde devam ederse diğer bölgelerde üreticilerin yüzde 25'i imalathanelerini kapattı. Yem alıyorlar ama diğer masraflarını karşılayamıyorlar. Tesisler böyle kapanmaya devam ederse artık tavukta da Türkiye ithal eden ülkelerden birisi olabilir" dedi.

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