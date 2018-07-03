(Görüntülü) TATVAN'DA TÜRKİYE?NİN RENKLERİ BULUŞTU

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), ()-BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında halk oyunları yarışması yapıldı. Yarışmaya Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Umut Özekinci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler katıldı. Fuar alanında 12 ilden halk oyunları ekiplerinin katılımıyla düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Malatya, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Samsun, Hatay, Kilis, Batman, Hakkari, Mardin, Bingöl ve Erzurum'dan ekiplerin katıldığı yarışmada, Erzurum Kültür Turizm Gençlik Spor Kulübü birinci, Diyarbakır Kültür Merkezi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Malatya Aspuzu Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren ekiplere ödül ve katılım belgeleri verildi. Hakkari Ticaret Meslek Lisesi ekibine de 'jüri özel ödülü' takdim edildi. Ekiplere ödüllerini veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gelecek yıl ilçede Türkiye finali yapacaklarını belirterek, "Yarım asırlık festival geleneğine sahip bir ilçeyiz. Her yıl coşkuyla kutlanan fuarımızı 50'nci yılında daha görkemli bir şekilde kutlamak istedik. Folklor arkadaşlarımız büyük bir katılımla bizleri onurlandırdılar" dedi.Birçok ilden farklı kültürlerin bir araya geldiği programda, Ufuk Özel'in konserinde, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve yarışmacılar müzik eşliğinde halay çekti.