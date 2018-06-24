(Görüntülü) Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, İzmir'in Narlıdere ilçesinde oyunu kullandı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Tatlıses, "Gönül isterdi ki burada, AK Parti milletvekili adayı olarak bulunalım, ancak nasip değilmiş. Ben gönüllerin vekiliyim" dedi. Türkücü İbrahim Tatlıses, Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi'ndeki 1116 No'lu sandıkta, oyunu kullandı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tatlıses, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan İbrahim Tatlıses, oy kullanma kabinine, asistanı Şule Çınlama ile birlikte girdi. Sandık görevlileriyle birlikte fotoğraf da çektiren Tatlıses, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki burada Ak Parti milletvekili adayı olarak bulunayım, ama olsun, ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun, Allah kimseyi şaşırtmasın" dedi. Tatlıses, yaptığı açıklamanın ardından okuldan ayrıldı.

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