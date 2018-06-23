(Görüntülü) Tatilciler oy kullanmak için dönüyor

MUĞLA'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki tatilciler, oy kullanmak için tatile ara verip memleketlerine dönmeye başladı. Otobüs terminalleri hareketlenirken, ek uçak seferleri de konulduğu belirtildi. Tatilcilerden boşalan sahiller ise yabancı turist ile kentlerde yerleşik yaşayan vatandaşlara kaldı. Marmaris'te tatilini geçiren vatandaşlar, oy kullanmak için toplu taşıma ve özel araçlarıyla memleketlerine geri dönüşe geçti. Havayolu şirketleri ve otobüs firmaları ek seferler koydu. Marmaris'te bir otobüs firması çalışanı Günay Gürçoşkun, "Bugün ve yarın çok yoğun. Yakın şehirlere dönüşler daha yoğun. Ek seferler koyduk" dedi. Otobüs firması temsilcisi Mehmet Ayhan ise, "Ülkemiz için hayırlı bir seçim olsun. Normal güzergahlarımızda seferlerimiz devam ediyor. Güney ve Doğu Anadolu şehirlerine günler öncesinden rezervasyon yapıldı. Seçim sabahı herkesi sağ salim memleketlerine yetiştireceğiz" diye konuştu. Tatilci Mehmet Dönmez ise, "İzmir'den tatile geldim. Geri dönüp oyumu kullandıktan sonra tatilime kaldığım yerden devam edeceğim" şeklinde konuştu. Bir diğer tatilci Merve Bulut, "Oyumu kullanıp, Marmaris'e geri gelerek muhteşem geçen tatilime kaldığım yerden devam edeceğim" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Seçim, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız duyarlılık göstererek oy kullanmak için memleketlerine dönüyor. Geçen perşembe gününden itibaren oy kullanmak için dönen vatandaşlarımızı seçim sonrası tekrar tatile bekliyoruz" diye konuştu. BODRUM'DA DA GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI Seçime bir gün kala, Bodrum Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. İlçe terminalinden yarın kalkacak otobüs seferlerinde de bugün ve yarın için yer kalmadığı öğrenildi. Milas- Bodrum Havalimanı'nda ise havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için ek seferler ilave etti. Bodrum sokaklarında trafik yoğunluğu azaldı, sokaklar boşaldı. Oyunu kullanmak için Bodrum'daki tatiline ara veren İzmir'e giden Yılmaz Hasdemir, "Seçim için gidiyorum. Oyumu kullanıp hemen yarın tekrardan geleceğim. Umarım çok iyi sonuçlar alırız. Bu seçim çok önemli" dedi. Tatilini tamamlayıp, Kütahya'ya dönen Ayten Özman (85) ise, "Kütahya'ya dönüyorum. Oy kullanacağım için dönüyorum" diye konuştu. Yazlarını Bodrum'da geçiren Faruk Karakoyun, "Oy atmaya, vatandaşlık görevimizi yapmaya gidiyoruz. Ülkemiz için hayırlı olur. Çok önemli. Tabii oyumuzun rengini söylemeyeceğiz. Türk milleti akıllıdır, en tabii görevimiz" dedi. THY, Milas- Bodrum Havalimanı'ndan seçimden iki gün önce ve seçim günü dahil olmak üzere 350'şer kişilik uçaklarla, oy kullanmaya gideceklerin mağdur olmaması için 3'er ek sefer koydu. Özel havayolu şirketlerinin de 2'şer ek sefer dahil ettiği öğrenildi. SAHİLLER ONLARA KALDI Tatilcilerin geri dönüşü ile birlikte Marmaris ve Bodrum sahilleri, yerleşik yaşayan vatandaşlar ve yabancılar ile turistlere kaldı. Tatilcilerin gitmesiyle kalabalığın azaldığı plajlarda turistler bu durumun keyfini çıkardı. Bazıları şemsiye altında dinlenip kitap okumayı tercih ederken, kimileri serinlemek için denizde gün boyu eğlendi. Heyecan arayanlar Jet-ski, muz, deniz paraşütü gibi spor aktiviteleri yaptı.

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